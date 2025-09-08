豊島へのアクセス、島内での動き方は？「豊島フェリー」の高速船豊島へのアクセスは、まず船で豊島の「家浦港」を目指します。■高松港（香川県から）→「豊島フェリー」の高速船で約35分（直島経由の場合50分）。1日3〜5便。■宇野港（岡山県から）→「小豆島豊島フェリー」の旅客船で約25分、フェリーで約40分。1日に7〜8便※「瀬戸内国際芸術祭2025」開催中は臨時ダイヤになるので、要注意。※豊島美術館が休館日（通常火曜、12