（桜沢信司気象予報士）「時刻は午前0時30分です。きょうの目的は…皆既月食です」 【写真を見る】月が地球の影に覆われる「皆既月食」名古屋でも… “幻想的な写真”撮るため気象予報士が市内を駆け巡る！ 8日午前1時半ごろから、約2時間だけ見られた絶景が…太陽と地球と月が一直線に並び、月が地球の影に完全に覆われる現象「皆既月食」。 全国各地で「皆既月食」が見られたんです。そこで我々も…（桜沢気象予報士）「名古