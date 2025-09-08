LUNASEAの真矢(55)が8日、自身のSNSを更新。脳腫瘍を公表した。また、2020年に大腸がんのステージ4と診断され、闘病を続けていたことを明かした。真矢の公表を受け、音楽仲間から激励が相次いだ。真矢は自身のSNSで「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周