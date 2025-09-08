新潟県を訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは中越地震の被災地で全村避難を経験した旧山古志村を視察されました。昼過ぎ、愛子さまは長岡市の山古志支所を訪れ、集まった人たちから「愛子さま！」との声が上がると、笑顔で手を振られました。旧山古志村は最大震度7を記録した2004年の中越地震で壊滅的な被害を受けて孤立し、3年にわたる全村避難を余儀なくされました。上皇ご夫妻は当時、中越地震の避難所で村民をお見舞い、