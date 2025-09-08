モデルでフルート奏者のCocomi（24）が8日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。Cocomiは「親友のお誕生日会の時のお写真！！」とつづり、黒のインナーに白のカーディガン姿で、食事の席を楽しむ自身の写真を投稿。続けて「ぐあ！」と書き込み両手を広げて“変顔”ポーズも披露した。この可愛らしい投稿に、母で歌手の工藤静香も「いいね！」と反応していた。