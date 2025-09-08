【エルサレム＝船越翔、カイロ＝西田道成】イスラエル軍は７日、パレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市にある高層ビルを攻撃した。イスラム主義組織ハマスが情報収集用などに使用していたと主張している。市内のビルへの攻撃は３日連続となり、ガザ市制圧に向けた攻勢を強めている。イスラエルのイスラエル・カッツ国防相は８日、Ｘ（旧ツイッター）に「今日、強力なハリケーンがガザ市の空を襲い、テロリストたちの塔の屋根を