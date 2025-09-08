愛知県一宮市役所に掲げられた、車いすテニス男子の小田凱人選手の快挙を祝う横断幕＝8日午後車いすテニス男子の小田凱人選手（19）が、全米オープンのシングルスで初優勝し、四大大会とパラリンピックを全制覇する「生涯ゴールデンスラム（GS）」を史上最年少で達成したことを祝い、地元の愛知県一宮市役所で8日、快挙を知らせる横断幕が掲げられた。横断幕は縦90センチ、横7メートル。市スポーツ協会が作成し、19日まで市役