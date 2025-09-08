土日に何らかの仕事をする教職員が75％ほどに上ることが、教員らで作る労働組合全日本教職員組合（全教）の調査で分かりました。全教は今年4〜7月、40都道府県の小・中・高校の教員や学校の事務職員らに対して勤務実態に関するインターネット上の調査を行い、1200人から回答を得ました。その結果、土日でも75％ほどが何らかの仕事をしていると回答し、土日の業務にかかる時間は121分以上がおよそ42％、241分以上はおよそ17％いたと