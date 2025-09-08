参政党の神谷代表は8日、記者会見し、元自民党議員の豊田真由子氏を党の政調会長補佐に起用すると発表した。豊田氏は、党全体の世話役であり党の方向性の取りまとめ役である「ボードメンバー」の一人としても今後、党運営に携わる。神谷代表は起用の理由として「参政党は、これから政策をしっかりと練り上げていく必要がある。官僚の経験、そして議員の経験がある人を一生懸命探す中で、豊田さんとのご縁を得た」と説明した。その