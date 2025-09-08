米電気自動車（ＥＶ）テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）/Jose Luis Magana/AP（ＣＮＮ）何でも買える人物に何をあげればいいのか。１兆ドル（約１４７兆円）はどうだろうか。米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの取締役会は、最高経営責任者（ＣＥＯ）のイーロン・マスク氏にそれを提供することを決定した。テスラは５日、株主が検討すべき新たな報酬パッケージを発表した。これにより、今後１０年間で、マスクに対し