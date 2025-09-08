サンワサプライは9月8日、デスク天板に固定できるクランプ式AC充電器「ACA-PD106BK（ブラック）」「ACA-PD106W（ホワイト）」を発売した。直販価格は11,000円。デスク天板に固定できるクランプ式AC充電器を発売（画像はホワイト）USB Type-Cポート×2とUSB Aポート×2の計4ポートを搭載したクランプ式AC充電器。最大65WのUSB PD規格およびPPS規格に対応し、ノートパソコンの急速充電も可能だ。デスクに金具で挟み込んで固定するク