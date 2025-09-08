ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」は８日、１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇の渡辺優美が逃げてＶ。今年４回目、通算１９回目、当地では初となる優勝を飾った。ベスト６のうち４人が初日メインの「江戸川選抜」メンバーと実績ある強敵が名を連ねた一戦。進入は枠なりの３対３。インからコンマ１９のスタートを決めて１Ｍ先マイ。２Ｍで他艇を突き放すとそのままＶゴールを駆け抜けた。