子どもの習い事にいくらかけるかは家庭によって異なりますが、高額になると「このくらいかかるのは普通なの？」と疑問に感じることがあるかもしれません。 習い事は子どものスキルや社会性が高まる可能性があるため、できればお金のことで悩みたくはないでしょう。 本記事では、ピアノ教室の事例を挙げて平均月謝がどのくらいなのかご紹介するとともに、子どもの習い事にかける費用の平均や、習い事のお金をやりくりする