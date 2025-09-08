都営住宅は安い家賃で住めることで知られていますが、住んでいる途中で収入がアップした場合はどうなるのか、気になる人もいるでしょう。 収入増により急に退去することになると生活に支障が出るため、あらかじめ所得基準について確認しておくことが大切です。 本記事では、都営住宅の家賃の決まりをご紹介するとともに、所得基準を超えた場合の影響や、収入が増えた場合にやるべきことについてもまとめました。