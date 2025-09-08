牛丼チェーン「松屋」は9月9日午前11時から9月22日23時59分の間で、松屋公式アプリ利用者を対象に「秋のクーポン祭り」を開催する。キャンペーン期間中、松屋公式アプリにて牛めしなどの対象商品を注文すると、注文時に30円引きになる。さらに、松屋公式アプリで利用できる松屋ポイント70ポイント(70円相当)が付与される(ポイントの付与は商品受け取り後3日以内)。期間中は何度でも利用可能だ。通常価格から30円引き+70ポイントで