IVE¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Î¼Â»Ð¤Ç¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¤¬¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÚÈæ³Ó¼Ì¿¿¡ÛÂÎ·¿¤Þ¤Ç¡Ä¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¤Ï9·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖºÇÇ¯¾¯¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¤â¤é¤¤¤ËÍè¤¿Sera¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»ä¤Î¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊENA¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¤¥à¡¦¥»¥é¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Î