メ～テレ（名古屋テレビ） 7日行われた、愛・地球博の開催から20周年を記念したイベント。松平健さんや竹下景子さんといった東海地方出身の著名人らが集まり、様々なパフォーマンスを披露。当時の万博の思い出も語りました。 約2200万人が来場した愛・地球博。あれから20年。 7日、名古屋市のIGアリーナで行われたのは、愛・地球博20周年記念行事です。 当時の万博の理念と成果を改めて世界に発信し、