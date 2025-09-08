石窟河特大橋の建設現場。（８月２７日撮影、梅州＝新華社配信）【新華社天津9月7日】中国の福建・広東省間で建設が進む武梅高速鉄道の重要部分、石窟河特大橋でこのほど、水中主橋脚のコンクリート打設が完了した。鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十八局集団が担う工事は順調に進んでいる。特大橋は全長1383.8メートル、主径間136メートルで、武梅高速鉄道で最大径間の連続橋となっている。下部構造の杭基礎、フーチング