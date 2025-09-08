石破首相が7日、辞任の意向を表明しました。党の県選出の国会議員からは「賢明な判断」「重い決断」との声が聞かれた一方、非自民の各党からは「辞任の判断が遅かった」などの声も上がりました。7日午後6時、緊急の記者会見を開いた石破首相。石破首相「この度、私は自由民主党の総裁の職を辞することと致しました」石破首相は、過去最多の9人が立候補した去年9月の総裁選で、決選投票の末に自民党総裁に選ばれました。その際、県