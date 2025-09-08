週明け８日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２１５．９３ポイント（０．８５％）高の２５６３３．９１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６４．４４ポイント（０．７１％）高の９１２１．６６ポイントと続伸した。売買代金は２８６０億４３２０万香港ドル（約５兆４３４８億円）となっている（５日は２９９９億４５４０万香港ドル）。中国経済対策の期待感