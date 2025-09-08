ロッテの石川柊太投手（33）が9日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発することが発表された。オリックスは宮城大弥投手が先発する。国内FA権を行使してソフトバンクから移籍した石川柊は今季16試合に先発して4勝6敗、防御率5・08。7月21日のオリックス戦を最後に白星から遠ざかっている。前回9月2日の日本ハムは5回2/3で11安打8失点と乱調だった右腕は「結果が出せず、すごく難しい日々ではあるんですけど、自分の