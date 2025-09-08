警察によりますと、8日午後5時前、沖縄県那覇市の国際通りにあるホテルで男性が切りつけられる事件がありました。男性の容体はわかっていません。切りつけた人物は、すでに身柄を確保されているということで、警察は殺人未遂事件として捜査しています。