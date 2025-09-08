「やまこし復興交流館おらたる」で関係者と懇談される天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝8日午後、新潟県長岡市（代表撮影）新潟県に滞在中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは8日、長岡市の「やまこし復興交流館おらたる」で、2004年の新潟県中越地震で甚大な被害が出た旧山古志村の被災当時の状況などを伝える展示を視察された。旧山古志村では5人が亡くなり、一時、全村避難を強いられた。愛子さまは地震直後の村や避難所の