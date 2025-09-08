6日に成年式を終えた秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまが、奈良県の神武天皇陵を参拝されました。お一人での参拝は初めてです。【映像】神武天皇陵を参拝する悠仁さま悠仁さまは8日正午すぎ、特急列車で奈良県の近鉄・大和八木駅に到着すると、集まった市民らの歓迎に車内から笑顔で手を振って応えました。その後、皇室が初代天皇とする神武天皇の陵を参拝し、成年式を終えたことを報告されました。悠仁さまが神武天皇陵を参拝す