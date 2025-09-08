バターの魅力をぎゅっと詰め込んだ新ブランド「東京高輪バタリスタ」が誕生しました。ブランド第1弾となる「ブリュレバタータルト」は、キャラメルチョコレートとブリュレ、そしてタルト生地の3つの食感が重なり合う贅沢なスイーツ。パッケージも高級感あふれるデザインで、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。期間限定で品川駅構内にて先行発売される注目の逸品をチェックしてみ