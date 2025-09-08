世界知的所有権機関（WIPO）がこのほど、2025年の世界イノベーションクラスターランキングトップ100を発表した。中国からは計24のクラスターがランクインし、その数は3年連続で世界1位となった。人民網が伝えた。これについて、中国国家知的財産権局の報道官で弁公室副主任の杜玉（ドゥー・ユー）氏は5日に開かれた同局の定例記者会見で、「中国がこのような素晴らしい成果を挙げたのは、国家によるイノベーションへの高度な重視、