中国の国家衛生健康委員会と国家市場監督管理総局は9月8日、「包装済み食品デジタルラベル実施の関連事項に関する公告」を共同で公布しました。この公告は、今年3月に公布された「食品安全国家標準包装済み食品ラベル通則」を基に、デジタルラベルの応用要件をさらに詳細化したものです。デジタルラベルの応用は、中国の包装済み食品ラベルの管理が正式にデジタル化の新段階に入ったことを示しています。デジタルラベルは、ラベル