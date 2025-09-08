バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツです。新たなシーズンの開幕まで1か月を切った先週金曜日、秋田市で初めて台湾のチームとのプレシーズンゲームに臨みました。約4か月ぶりとなる秋田でのゲーム。試合開始の2時間半ほど前からこの日を待ちわびた多くのブースターが列を作っていました。ブースター「新しいチームの試合見た