「新潟県eスポーツ連合」が主催する「グランツーリスモ7」の県決勝大会が7日、新潟市で開かれ、予選を勝ち抜いた選手たちが腕を競いました。優勝者は11月に滋賀県で開かれる「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」に県代表として出場します。