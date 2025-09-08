DeNA¤Ï8Æü¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤¹¤ë½Ä·¿Ï¢Â³¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¿ÀÍÍ¡¢¤ª¤Í¤¬¤¤¡Ù¤ÎºÇ¿·¤ÎÂè11ÏÃ¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡×¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎË­¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ëº£ÃíÌÜ¤Î¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¡£ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¾¡Éé¤ò¤¹¤ë»à¿À¤ÎÂç¥Ü¥¹Ìò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¹õÁõÂ«¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£¢§ ¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ