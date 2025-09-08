「サーティワン アイスクリーム」は、9月12日（金）から、サンリオのキャラクターユニット“はぴだんぶい”と初コラボレーションした「はぴだんぶい パレット6」を、全国の店舗で数量限定発売する。【写真】台紙もかわいい〜！疲れて眠るキャラたちをデザイン■フィルムと台紙もオリジナルデザイン今回登場する「はぴだんぶい パレット6」は、今年結成5周年を迎えるサンリオの6人組の男の子キャラクターユニット“はぴだんぶ