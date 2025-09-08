消防によりますと、8日夕方、山形県新庄市松本にある新庄市立日新中学校で、煙が充満しているという主旨の通報があったということです。 校内の人は全員避難している状態だということですが、火災なのか、詳細はわかっていません。消防が現場に向かっているということです。 ※午後6時過ぎ更新 消防によりますと、煙が充満したのは放送室で、室内にあった扇風機から煙が出ていたということです。生徒は下校したあとでしたが、教