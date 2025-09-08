阪神が２年ぶりにセ・リーグを制し、パ・リーグのソフトバンクも優勝へのマジックナンバーを着々と減らしている。大詰めを迎えたプロ野球のペナントレースの裏側では、今秋のドラフト会議（10月23日）に向けた指名候補選手の絞り込みが本格化してきた。ソフトバンクの永井智浩編成育成本部長兼スカウト部部長（50）に今夏の甲子園大会で視察した高校生をはじめ、気になる逸材を挙げてもらった。（聞き手・構成＝西口憲一）◇