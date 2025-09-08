モンテディオ山形が天童市に建設予定の新スタジアムについての市民説明会がおととい開かれ、経済効果などの説明が行われました。 【写真を見る】モンテディオ山形新スタジアムについての市民説明会経済効果など説明 モンテディオ山形の新スタジアムは、県総合運動公園の南側の特設駐車場に建設予定で、２０２８年８月からの実用開始を目指し、来月から工事が始まります。 天童市で行われた市民説明会には、先着１５０人の定