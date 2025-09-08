石破総理が辞任を表明したことについて、中国外務省はコメントを避けました。中国外務省の報道官は8日の記者会見で、石破総理の辞任表明について、「状況を注視している」としたうえで次のように述べました。中国外務省 林剣 報道官「これは日本の内政であり、中国側はコメントしない」一方、中国メディアは石破総理の辞任表明を速報し、今後について「保守強硬派が権力を掌握すれば、中国をけん制する路線を再開する可