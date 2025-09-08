◇セ・リーグ巨人・戸郷―広島・床田（東京ドーム）ヤクルト・奥川―中日・松木平（神宮）阪神・村上―DeNA・ケイ（甲子園）◇パ・リーグ日本ハム・伊藤―ソフトバンク・モイネロ（エスコンフィールド北海道）楽天・岸―西武・今井（楽天モバイルパーク宮城）ロッテ・石川柊―オリックス・宮城（ZOZOマリンスタジアム）