大統領専用機から降りたトランプ大統領＝７日、メリーランド州のアンドルーズ空軍基地/Kevin Dietsch/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は７日、ロシアのプーチン大統領と「近いうちに」会談する予定だと語った。「もうすぐだ。数日中に。我々はやり遂げる。ロシアとウクライナの状況だ」とトランプ氏は語った。ロシアは７日未明、ウクライナへの侵攻開始以降で最大規模となる空爆を実施し、無人機８００機以上を投入。首都