ソロアーティストのＮｉｓｓｙこと西島隆弘が８日、スタッフが運営する公式インスタグラムで声帯手術を受けたことを報告した。「手術終了大人しくしています。にしじまたかひろより」と書いた画像を添えて「平素よりＮｉｓｓｙ（西島隆弘）を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび西島が声帯の手術を受けましたことをご報告申し上げます」と伝えた。また「過去にも手術を行っており、今回で三度目となります。