◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本―南アフリカ（８日・沖縄セルラースタジアム那覇）南アフリカ戦のスタメンが発表された。開幕４連勝を狙う日本代表は、大阪桐蔭の中野大虎投手（３年）が先発する。野手陣は、疲労が考慮された横浜の阿部葉太外野手と山梨学院の横山悠捕手（ともに３年）が今大会初めてスタメンを外れた。日本のオーダーは下記の通り。