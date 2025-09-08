福岡県警は8日、強盗傷害事件の関係先として、久留米市の指定暴力団、道仁会の本部事務所を家宅捜索しました。午前10時半すぎ、福岡県警は捜査員35人態勢で、久留米市の道仁会本部事務所の家宅捜索に入りました。道仁会をめぐっては、傘下組織の幹部、柳川和樹容疑者（52）ら男女6人が先週、強盗傷害の疑いで逮捕されていて、この事件の関係先として本部事務所の捜索が行われました。柳川容疑者ら6人はことし5月、久留米市の山道な