日本原水爆被害者団体協議会／田中熙巳 代表委員 2024年にノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会の田中熙巳さん（93）が高松市で講演し、核廃絶を訴えました。 （日本原水爆被害者団体協議会／田中熙巳 代表委員）「被爆者たちが今まで語り継いで『核兵器を使ってはいけない』と言い続けてきたことをこれからの皆さんが引き継いでやっていってほしい」 田中さんは1945年、中学生の時に長崎市の自宅