ドル円一時１４７．４９レベル、週明け石破ショックの円売りをほぼ解消＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は軟調に推移している。足元では147.49レベルまで下押しされている。先週末終値147.43レベル付近へと戻している。週明けの石破ショックを受けた円売りの動きを、ほぼ解消してきている。 USD/JPY147.52