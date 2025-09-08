通貨オプションボラティリティードル円１週間９．３％付近米雇用統計通過して低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.297.647.186.97 1MO10.037.497.887.22 3MO9.817.388.167.71 6MO9.747.338.487.83 9MO9.707.358.768.00 1YR9.697.428.948.16 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.887.697.61 1MO8.718.297.72