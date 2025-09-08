60代女性のスカートの中を盗撮したとして、高知県警は9月8日に高知市の50代の男を性的姿態撮影等違反の疑いで逮捕しました。性的姿態撮影等違反の疑いで逮捕されたのは高知市浦戸の漁業・山本尋史容疑者（51）です。警察によりますと山本容疑者は2025年6月、高知市内の量販店でリサイクルボックスに資源ごみを入れていた高知市の60代女性のスカートの中にスマートフォンを差し込んで盗撮した疑いが持たれていま