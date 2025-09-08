自民党の総裁選をめぐり、出馬に意欲を示している林官房長官が先ほど岸田前総理と会談しました。会談は岸田氏の国会内の事務所でおよそ20分間にわたり、おこなわれました。林氏は旧岸田派で座長を務めていて、党内情勢や、自らの総裁選への出馬をめぐり岸田氏と意見を交わしたものとみられます。