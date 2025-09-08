手を使わずに座ったまま移動出来て、しかも「免許が要らない」未来の電動小型車が発表されました。ホンダがきょう発表した電動小型車。最大の特徴は…記者「体を前に倒すだけで前に進むことができるので、両手を自由に使うことができます」重心移動だけで360度、自由自在に動かせます。高齢者や障がい者に限らず、幅広い利用を想定しています。ホンダ「UNI-ONE」事業責任者中原大輔さん「特にショッピングモールとかテーマパーク