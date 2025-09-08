真矢さんロックバンド「LUNASEA」のドラマー真矢さん（55）が8日、公式サイトで脳腫瘍と診断されたと公表した。真矢さんは、2020年にステージ4の大腸がんが判明し「7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用して」ライブを続行してきたと報告。めまいで倒れ、検査を受けた結果、右側頭部に腫瘍が見つかったという。「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束し