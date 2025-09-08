先月、神戸市のマンションで女性が殺害された事件で、検察が逮捕された男の鑑定留置を始めたことがわかりました。会社員の谷本将志容疑者は先月20日、神戸市中央区のマンションで、住人の女性（24）をナイフで刺し殺害した疑いが持たれています。この事件をめぐり、谷本容疑者の当時の刑事責任能力を調べるため、神戸地検が8日からおよそ3か月間にわたり鑑定留置を始めたことがわかりました。谷本容疑者はこれまでの調べに「路上で