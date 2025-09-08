湯沢市で園児たちがアユ釣りを体験しました。生き物にふれながら豊かな自然を学びました。「上手だ、上手だ、上手だー。かわいい、アユかわいい」アユ釣りの体験会は、子どもたちにふるさとの自然に親しんでもらおうと、湯沢市の皆瀬川筋漁業協同組合が今年初めて開きました。8日は、地元の「あおぞらこども園」の年長の園児が、水槽に入れられたアユのひっかけ釣りを体験しました。「おっお、来た来た、あーー&