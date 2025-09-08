がんの撲滅に貢献した個人・団体をたたえる「松岡良明賞」に、岡山大学の藤原俊義教授が選ばれました。 【写真を見る】「松岡良明賞」に岡山大学の藤原俊義教授がん細胞だけを攻撃するウイルス製剤を開発【岡山】 受賞したのは、岡山大学消化器外科の藤原俊義教授です。藤原教授は、がん細胞だけを攻撃するウイルス製剤を開発し、医療現場での応用を目指してきました。今年中に食道がん治療に向けた薬事承認の申請を予定してい